اخبار السيارات | نصائح ذهبية قبل استئجار سيارة.. كيا تخفض سعر جراند سيراتو2020.. جينيسيس GV80 تظهر بدون تمويهات قبل تدشينها

تشهد أخبار السيارات تطورًا سريعًا وملحوظًا في مصر والعالم كله، ويحرص كثيرون على متابعة أسعار السيارات وأخبار سوق السيارات المستعملة.وحرصًا من موقع "صدى البلد" نعرض كل ما هو جديد وخاص بالسيارات من خلال هذا الموجز:تويوتا تحسم الجدل.. أسعار السيارات تحدد يوم الاستلام وليس التعاقدمحدش ينصب عليك.. نصائح ذهبية قبل استئجار سيارةاستدعاء 17.632 سيارة فورد ولينكون في دول الخليج .. تعرف على السببركود السوق يجبر كيا علي تخفيض سعر جراند سيراتو grand cerato 2020الكشف عن موعد تدشين مرسيدس مايباخ GLS الجديدةتويوتا كامري وافالون 2020 تحصلان على نسخ دفع رباعي.. صورجينيسيس GV80 تظهر بدون تمويهات قبل تدشينها.. صور