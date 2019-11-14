التموين تكشف سبب تفاوت الأسعار من مكان لآخر ..فيديو

قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الأسعار موضوع محوري والتجارة تمس كل المواطنين وقطاع التجارة من أهم القطاعات المتواجدة على المستوى الاقتصادي.



وأضاف إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي " ، أن التجارة هي سلعة تمس كل مواطن، والأسعار تتفاوت من منطقة لاخرى ومن موسم لموسم اخر.



وتابع إبراهيم عشماوي "الرئيس السيسي يركز على ملف ضبط الأسواق وحماية المستهلك وتنظيم المنافسة ومنع الإحتكار وكل هذا الأمر هو الهدف المنوط به ضبط الأسعار ومنع تفاوت الأسعار ".



وأكمل إبراهيم عشماوي "هوامش الربح في نوعية السلع مختلفة وهامش الربح في السلع الأساسية بين 10 و25 %، وتفاوت الأسعار يكون بسبب مكان السوق والموسم".

