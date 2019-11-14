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محافظات

النيابة العامة تعاين جثث ضحايا حريق المواسير وتسأل المصابين

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور والمستشارين محمد أكرم حمودة، وأحمد رضوان، وأشرف حمودة لمستشفى إيتاى البارود لمعاينة جثث الضحايا وسؤال المصابين فى حادث حريق تسريب بنزين بخط أنابيب شركة طنطا للبترول.

يذكر أن أعداد ضحايا حادث حريق خط أنابيب طنطا الذي وقع أمس الأربعاء، في عزبة المواسير بمركز إيتاي البارود، ارتفع لـ 7 أشخاص متوفين تفحمت جثثهم، بعد وفاة حالة متأثرة بإصابتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بوجود تسرب مواد بترولية بأحد المجاري المائية بنطاق عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني لحماية المكان، وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزبة "المواسير - معنيا" مركز إيتاي البارود.

وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص متأثرين بجراحهم وإصابة 15 آخرين بينهم رئيس وحدة الحماية المدنية بإيتاى البارود و3 من رجال الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إبلاغ شركة البترول بطنطا وغلق خط أنابيب البترول وتعيين حراسة من مركز الشرطة على المكان المذكور وجار رفع آثار التسريب من ترعة قرية المواسير بمركز إيتاي البارود، عقب قيام الأهالى بتعبئة البنزين من الترعة.
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