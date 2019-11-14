وزير النقل يضع خطة لمحارب التهرب من دفع التذكرة بالقطارات ..فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو عن جولة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، داخل قطار أبو قير بالإسكندرية ، قائلًا إن وزير النقل استمع إلى شكاوى المواطنين، وطالب رجال النقل "الكمسرية" بعدم التعامل مع أى مواطن لا يدفع سعر التذكرة وتركه لرجال الشرطة للتعامل معه.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في تقديمه برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن وزير النقل قال إن هناك بوابات سيتم تركيبها لعدم مرور أى مواطن بدون دفع تذكرة القطار.





وتابع الوزير كامل الوزير، "لازم نعيش مشكلات المواطنين سواء الراكب أو الكمسري"، وكشف عن أن هناك سلوكيات كثيرة خاطئة، وعلينا أن نواجهها.





وأوضح وزير النقل، أن هناك أفلامًا توعوية سيتم عرضها فى الفترة المقبلة لتوعية المواطنين، وأنه يجب على الباعة الجائلين الالتزام بالقانون وعدم مضايقة الركاب، مؤكدًا "أن الباعة الجائلين يستطيعون تحقيق المكاسب المالية من غير ركوب القطارات، حتى لا يتسبب في مشكلات".





وأكد أن قطار أبو قير لن يستمر بشكله الحالي وسيتم تطويره، أنه سيتم تحويله ليصبح مترو الأنفاق ولكن فوق سطح الأرض، وكشف الوزير خلال تصريحات عُرضت على برنامج "على مسئوليتى"، عن أن جزءًا من القطار سيكون على كباري علوية في تقاطعات مع الشوارع الرئيسية، وأنه تم إسناد أعمال القطار إلى شركة سيسترا للاستشارات الهندسية.





وتابع: خلال شهر يناير ستكون مستندات الطرح للمشروع الجديد جاهزة، أنه سيتكلف حوالي 1.7 مليار يورو، يتم اقتراضها من البنوك العالمية عن طريق اقتراض طويل الأجل بفوائد ميسرة و فترة سماح مع البنوك.





وأوضح أن هناك مخططات حالية من أجل تطوير ترام الإسكندرية أو استبداله بشيء آخر، مؤكدا أنه سيكون وسيلة مواصلات حضارية؛ وسيكون له مردود إيجابي على البيئة خاصة أن الترام القديم يعمل بالديزل ويتسبب في تلوث.