موظف بمحطة إذاعة القرآن الكريم بمدينة السنطة يتعرض للدغة ثعبان

تعرض شخص فى العقد الخامس من عمره لواقعة لدغ ثعبان أثناء عمله بمحطة إرسال إذاعة القرآن الكريم وتم نقله بسيارة إسعاف الى طوارئ مستشفى السنطة المركزي.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة السنطة بوصول "بليغ.ح.غ"٤٢عام مصابا بـ لدغ ثعبان أثناء عمله بالمحطة المذكورة .





كما تم إعطاؤه المصل ولكن لتأخر حالته تم تحويله إلى مستشفى الجامعة بطنطا .



