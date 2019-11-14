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حوادث

موظف بمحطة إذاعة القرآن الكريم بمدينة السنطة يتعرض للدغة ثعبان

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
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أحمد على
تعرض شخص فى العقد الخامس من عمره لواقعة لدغ ثعبان أثناء عمله بمحطة إرسال إذاعة القرآن الكريم وتم نقله بسيارة إسعاف الى طوارئ مستشفى السنطة المركزي. 

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة السنطة بوصول "بليغ.ح.غ"٤٢عام مصابا بـ لدغ ثعبان أثناء عمله بالمحطة المذكورة .

كما تم إعطاؤه المصل ولكن لتأخر حالته تم تحويله إلى مستشفى الجامعة بطنطا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
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