رئيس مدينة كفر الزيات: لا صحة لواقعة سقوط طفلة بـ بيارة الصرف الصحي

أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الزيات، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ووسائل الإعلام حول حادث سقوط طفلة ببيارة للصرف الصحي تحت الإنشاء بنطاق قرية كفور بلشاي بدائرة المركز.





وكلف رئيس الوحدة المحلية، بتشكيل لجنة فنية والانتقال إلي أهالي القرية وتبين عدم صحة الواقعة، مؤكدا "الواقعة مفبركة ولا يوجد لها أصل من صحة حدوثها".





وتم تداول أخبار عبر مواقع التواصل عن أن أحد شباب القرية ويدعى محمد درة فى العقد الثالث من عمره تمكن من إنقاذ طفلة من الموت بعد أن سقطت فى بالوعة للصرف الصحي.





وكان الشاب متواجدا بالقرب من البلاعة وسمع أصوات استغاثة فذهب إلى مصدر الصوت ووجد طفلة صغيرة سقطت فى بلاعة غير مغلقة جيدا ، وقام بإخراج الطفلة وإنقاذها هو وعدد من الأهالى.



