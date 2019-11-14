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محافظات

رئيس مدينة كفر الزيات: لا صحة لواقعة سقوط طفلة بـ بيارة الصرف الصحي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:15 ص
صدى البلد
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أحمد على
أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الزيات، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ووسائل الإعلام حول حادث سقوط طفلة ببيارة للصرف الصحي تحت الإنشاء بنطاق قرية كفور بلشاي بدائرة المركز.

وكلف رئيس الوحدة المحلية، بتشكيل لجنة فنية والانتقال إلي أهالي القرية وتبين عدم صحة الواقعة، مؤكدا "الواقعة مفبركة ولا يوجد لها أصل من صحة حدوثها".

وتم تداول أخبار عبر مواقع التواصل عن أن أحد شباب القرية ويدعى محمد درة فى العقد الثالث من عمره تمكن من إنقاذ طفلة من الموت بعد أن سقطت فى بالوعة للصرف الصحي.

وكان الشاب متواجدا بالقرب من البلاعة وسمع أصوات استغاثة فذهب إلى مصدر الصوت ووجد طفلة صغيرة سقطت فى بلاعة غير مغلقة جيدا ، وقام بإخراج الطفلة وإنقاذها هو وعدد من الأهالى. 

وطالب أهالى قرية كفور بلشاى مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية إغلاق جميع البلاعات المكشوفة فى القرية حتى لا يسقط فيها الأطفال أثناء اللعب واللهو .
رئيس مدينة كفر الزيات: لا صحة لواقعة سقوط طفلة بـ بيارة الصرف الصحي
رئيس مدينة كفر الزيات: لا صحة لواقعة سقوط طفلة بـ بيارة الصرف الصحي
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