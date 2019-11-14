لا ترميها بعد اليوم.. اشربي أكياس الشاي واستخدميها في منزلك باستمرار

هناك القليل من الأشياء المريحة أكثر من تناول الشاي الساخن في يوم شديد البرودة، ويمكن استخدام الشاي في العديد من الأشياء المنزلية.



وكشف موقع homemaking، عن استخدامات عديدة للشاي:



- استيعاب الروائح

اتركه حتي يجف وضعه في الحذاء لامتصاص الروائح الكريهة.



- تهدئة الجلد

يعالج الشاي الحكة والطفح الجلدي فيمكنك وضعه رطبا على البشرة.



- إزالة الهالات السوداء

فالشاي الاخضر يقلل من الهالات السوداء التي تظهر بإستمرار.



- إزالة الشحوم

ضع الشاي الاخضر والماء في الأشياء المليئة بالشحوم واغسليها جيدا ولاحظي الفرق.



- تلميع الخشب

يستخدم الشاي الأخضر في اعادة اللمعان الخشبي لأثاثك المنزلي.

