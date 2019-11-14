التكيف مع تغير مواعيد المباريات.. ديسابر يكشف عن طموحه مع بيراميدز

كشف ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، عن طموحه وهدفه مع الفريق خلال الموسم الحالي، مؤكدا أن الاستقرار هو الهدف الأهم الذي يسعى إليه خاصة وأن النادي حديث العهد.





وأكد ديسابر في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن النادي والفريق مازال في مرحلة البناء لذلك فالاستقرار هو الهدف الأهم خاصة أن فريق الكرة لا يملك سجلا حافلا بالبطولات والألقاب مثل باقي أندية الدوري الممتاز.





وأضاف ديسابر أنه يسعى خلال الفترة الحالية لـ الفوز بمباريات الدوري من أجل التتويج بالبطولة وإضافة أول بطولة لدولاب النادي مشددا على أن الفريق يواجه تحديا صعبا وهو التكيف مع مواعيد مباريات تتغير باستمرار.





وأكمل ديسابر أن منافسيه من الفرق الأخرى أقوياء والفوز عليهم لن يكون أمرا سهلا.