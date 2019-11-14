«الآثاريون العرب» يطالب بإنشاء صندوق لترميم آثار سوريا

كشف الاتحاد العام للآثاريين العرب عن عدد من التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الدولي الثاني والعشرين،والذي عقد بمقر الاتحاد بمدينة الشيخ زايد علي مدار يومين، برئاسة الدكتور علي رضوان رئيس الإتحاد.



وكشف د.محمد الكحلاوي أمين عام الإتحاد أنه على رأس التوصيات رفض كافة أوجه الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسى، ورفض أي تغيير في مدينة القدس ورفض أي تعامل أحادى مع القدس من أي جه ورفض السفارة الإسرائيلية إلى القدس، مع التأكيد على عروبة وإسلامية ومسيحية المقدسات في فلسطين.



وتابع: وأوصى المؤتمر أيضًا بضرورة حفظ التراث الفلسطينى وتوثيقه وتسجيله من أجل صيانته ومن أجل حفظه للأجيال القادمة حتى لا تضيع الهوية الفلسطينية بضياع تراثها المادي واللامادي، وتصدى الاتحاد العام للآثاريين العرب للمخططات الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي التي تسعى لتزوير الحقائق التاريخية عن عروبة فلسطين.



وقام الاتحاد بمناشدة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها للقيام بدورها في حماية التراث اليمني في ظل الظروف الراهنة كما ناشد الاتحاد العام للآثاريين العرب المتصارعين في اليمن بوقف الاعتداءات فورًا على التراث وعلى البشر والحجر كما يوصى الحضور بتحكيم العقل من اجل وأد الفتن التي تحدث بين الشقاء العرب .



من جانبه قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر عام الاتحاد أن المؤتمر أوصى أيضًا بضرورة الحفاظ على المواقع الأثرية بليبيا وعدم اتخاذها دروعًا للبشر والأسلحة، والتأكيد على أن صيانة المواقع التراثية والتراث الليبي هو حماية للتراث الإنسانى والعربى أولًا وأخيرًا.



كما أوصى الاتحاد جامعة الدول العربية بعمل صندوق لترميم آثار سورية التي نالت بعض التداعيات من جراء الصراعات والاعتداءات التي على المدن التاريخية بسورية،وتشكيل فريق من المتخصصين من خلال منسقي الاتحاد العام للآثاريين العرب للوقوف على الحالة الراهنة للآثار في البلدان التي تعيش حالة من الصراعات "فلسطين – سوريا – العراق – اليمن – ليبيا" للقيام بعمل دليل متكامل عن الحالة الراهنة للآثار وتقديمه لجامعة الدول العربية تمهيدًا لإجراءات الصيانة والترميم.



وأضاف:كذلك تضمنت التوصيات العمل على مخاطبة الجهات العربية الرسمية من أجل استعادة الآثار التي تم تهريبها خارج بلدانها الأصلية، كذلك توصية العالم المتحضر بأن لا يكون سوقًا مفتوحًا للآثار المهربة للخارج، كما يستحث المؤتمرون العالم بلغة المنطق والثقافة والحفاظ والصيانة على حماية التراث الإنسانى ولا يستغلوا هذه الفرص، من أجل بيع أثار المناطق التي لايتم حمايتها خصوصاُ في البلدان التي يحدث فيها صراعات مسلحة.