أبرز فيديوهات التوك شو.. انخفاض يصل لـ 5 درجات.. الأرصاد الجوية تعلن موعد موجة شتوية.. تقرير يكشف فضائح خالد بن حمد الأخ غير الشقيق لـ أمير قطر | شاهد

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



انخفاض يصل لـ 5 درجات.. الأرصاد الجوية تكشف موعد موجة شتوية





قال الدكتور محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كل خرائط الهيئة تشير لوجود امطار متوسطة الشدة علي السواحل الشمالية، وتزداد شدتها علي سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والتي قد تصل لحد السيول في بعض تلك الأماكن.



ونوه "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "جيهان لبيب" في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، إلي أن منطقة مرسي علم شهدت امطارا غزيرة ورعدية منذ ساعات قليلة، لافتا إلي أن الأمطار ستكون علي القاهرة ما بين خفيفة إلي متوسطة الشدة.



وتابع، أن الجو في القاهرة سيكون طبيعيا للغاية وسقوط الأمطار لن يسبب اي عائق او مشاكل مرورية، منوها إلي أن الجمعة ستشهد موجة هوائية باردة، لتقل درجات الحرارة لـ 5 درجات كحد أقصى، لكن درجات الحرارة ستعود بعد ايام قليلة من تلك الموجة لمعدلاتها الطبيعية.



تقرير يكشف فضائح عن خالد بن حمد الأخ غير الشقيق لـ أمير قطر | شاهد





عرض الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، تقريرا عن فضائح الأخ غير الشقيق لأمير قطر خالد بن حمد آل ثاني.



وأوضح التقرير، أن عائلة تميم متورطة في الأعمال المشينة والقضية الأبرز هي تورط خالد بن حمد في تهم توجيه أوامر بالقتل في حق مواطن أمريكي واحتجاز وتعذيب آخر.



وأكد التقرير أن خالد بن حمد يسعى لجلب المخدرات وفتيات الليل في الفندق الذي كان يقيم به، كما كشف حارسه الخاص بأنه خطر على المجتمع خاصة أنه طلب منه قتل رجل وامرأة ودفنهما في الصحراء.



خلافات كبيرة تضرب جماعة الإخوان.. ومحاولة فاشلة لتنظيم وقفة أمام الأمم المتحدة





قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 21 إرهابيًا إخوانيًا، كانوا ينظمون وقفة فاشلة أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك انقسامًا داخل التنظيم الإرهابي، وكلا منهم يبحث عن حاله.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الارهابي أحمد عفيفى وشقيقه ياسر عفيفى وأسرهم، هم من تجمعوا لعمل وقفه الفاشلة.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك خلافات جسيمة داخل تنظيم الإخوان، موضحًا أن الإخوان يرتبون من فترة لعمل مظاهرات ولم يفلحوا ولم يتجمع سوي 21 إرهابيًا.



وأكد "موسى"، ان تلك الجماعة الإرهابية حاولا الاعتداء على مجموعة صحفيين، كاشفًا أن تلك الجماعة لم تقف سوي نصف ساعة.



وأوضح "موسى"، أن وفد مصر بجنيف تحدث بقوة عن حقوق الانسان وكيف نرتقي بالإنسان ونحترمه.



متحدث البرلمان يحذر من تناول المكملات الغذائية بدون استشارة طبية





حذر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم، الشباب المصري من تناول المكملات الغذائية بدون إرشادات طبية، مشيرا إلى أن بعض المصريين يتمتعون بثقافة صحية خاطئة؛ لأن المريض يعتبر نفسه طبيبا، مشيرا إلى أن المادة الموجودة داخل المكملات الغذائية تكون في أغلب الأحيان مجهولة المصدر.



وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، والمذاع عبر شاشة قناة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن المجتمع المصري يعاني من أمرين وهما غياب الثقافة وغياب الرقابة من قبل وزارة الصحة والأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن حالة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي تعد حالة معروفة بالنسبة لموضوع تناول المكملات الغذائية، لأن الكثير في الأحياء الشعبية يجهلون خطورة تلك المكملات الغذائية التي قد تودي بحياتهم في سن مبكرة.



وأوضح أنه يجب على الشباب الذين يتناولون تلك المكملات الغذائية أن تكون تحت إشراف طبي من المتخصصين، بسبب خطورتها وأضرارها الصحية الجانبية على المدى البعيد، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لها دور كبير في هذا الموضوع لأن بها أجهزة رقابية مهمتها الرقابة على الأدوية والمنتجات الطبية، مؤكدا أن هناك بعض الموظفين داخل وزارة الصحة لديهم سلطة الضبطية القضائية التي بدورها تعطيهم السلطة بأنه إذا وجد أي مكان يبيع تلك المكملات مجهولة المصدر أن يتخذ ضدها إجراء قوي.



ابن عمة هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل علاقته بأسرته.. وعهد أحمد زكي مع أقاربه





قال محمد إبراهيم، ابن عمة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن بعض الناس عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة -بعد وفاة الفنان الراحل هيثم زكي- خاضوا بالتجريح في علاقة الفنان الراحل أحمد زكي بأسرته ونشروا أكاذيب عن العلاقة.



وعلق محمد إبراهيم: "مش كل اللي بنسمعه يتم تصديقه لأننا نعيش في عصر سيطرت عليه الأكاذيب"، مشيرا إلى أن عزاء الراحل هيثم زكي ظهر فيه حالة الدفء الأسري من قبل أسرة الراحل".



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، والمذاع عبر شاشة قناة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن عزاء الفنان الراحل هيثم زكي كان في نفس مكان عزاء أبيه الفنان أحمد زكي في الحسينية بمدينة الزقازيق، مشيرا إلى أن الفنان أحمد زكي كانت علاقته طيبة جدا بأسرته ولم يكن بعيدا عن أهله ولم يكن بينهم جفاء حسبما أشيع مؤخرا، معقبا: "أهله هم رفاق الدرب ورفاق رحلة كفاحه حتى وفاته".



وأوضح أنه كان هناك ميثاق وعهد بين الراحل أحمد زكي وأسرته بعدم خروج أي شخص منهم في الإعلام، مؤكدا أن أسرة الراحل التزمت بهذا الميثاق وحافظت على العهد طوال الفترة الماضية، معقبا: "أتحدى أي شخص يجيب أي تصريح لأسرة الراحل أحمد زكي على الفضائيات أو الصحافة"، مشيرا إلى أن أسرة الراحل لم تهتم بالشو الإعلامي كما يهتم البعض.



وأشار إلى أن الفنان الراحل أحمد زكي كان محبا للخير وكان يفعل كثيرا من الأمور الخيرية وكان يذبح في الأعياد ويوزع اللحوم على الفقراء، "وكان فاتح بيوت ناس كتير"، مؤكدا أنه لم يجعل كل هذا من أجل الرياء لكن كان يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله.



بيني وبين فاتن حمامة خصام .. أحمد صيام يكشف أسوأ ذكرى في مشواره الفني | فيديو



قال الفنان أحمد صيام، إنه كان يتمنى أن يعمل مع سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ولكن عندما عرض عليه العمل استقبله بالرفض.



لافتًا إلى أنه رفض العرض لأن المخرج قام بطلب بعض من اعماله لعرضها على الفنانة وتعليقها عن قبولها في مشاركته في آخر مسلسل لها.



وأضاف الفنان أحمد صيام، خلال حواره عبر برنامج "حديث المساء" المُذاع عبر قناة "MBC مصر" إنه لا يمكن ان يقوم فنان بتقييم فنان مثله ولا أن يراجع أعماله الفنية.



مشيرًا إلى أنه كان له اسم في السوق في هذا الوقت ولكن لا يمكن أن يراجع فنان زميله الفنان فقط المخرج من يمكن ان يفعل ذلك.



وأشار أحمد صيام الي انه تم استبداله بفنان آخر بعد التوقيع على المسلسل، لافتًا إلى أنه تم نشر الخبر في الصحف ولكن الفنانة الراحلة فاتن حمامة والمخرج كذبا الخبر بشكل مباشر ولكن صعد الموضوع وأثبت ما يمكن إثباته بانه قام بالتوقيع على المسلسل وأصبحت هذه لحظة خصام بينه وبين فاتن حمامة وهي تعتبر أسوأ ذكري له مع الفنانة الراحلة.



الأرصاد الجوية توضح المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار



قال شريف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف مشهور بتقلب الأحوال الجوية، من حيث ارتفاع الحرارة وانخفاضها.



ونوه "صابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلي أنه من المتوقع سقوط امطار متوسطة علي المناطق الساحلية، ولكن تزداد في منطقة جبال البحر الأحمر وسيناء، نتيجة للطبيعة الجبلية لتلك المناطق.



وتابع، أن الموجة ستنتهي الأحد المقبل بعد إنخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة.



