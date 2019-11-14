بإطلالة ساحرة.. هبة مجدي تبهر متابعيها ..شاهد

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهرت هبة مجدى بإطلالة ساحرة وحازت الصورة على ردود أفعال واسعة وجاء أبرزها كالاتى : "مساء الورد - ماشاء الله قمر - عسل".
يذكر أن هبة مجدى قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وأيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، وعرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته انجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى.