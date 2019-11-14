بإطلالة ساحرة.. هبة مجدي تبهر متابعيها ..شاهد

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت هبة مجدى بإطلالة ساحرة وحازت الصورة على ردود أفعال واسعة وجاء أبرزها كالاتى : " مساء الورد - ماشاء الله قمر - عسل".



