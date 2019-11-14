أحمد حسن: أتمنى أن يتحلى لاعبو المنتخب الأول بروح المنتخب الأولمبي

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الأول لم يحقق استفادة فنية من وديتي ليبيريا وبوتسوانا، مشيرا إلى أهمية تقديم أداء قوي خلال مباراة كينيا المقرر لها اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.



وقال حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم مع كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "غياب محمد صلاح لاعب ليفربول عن مباراتي كينيا وجزر القمر سيكون مؤثر من الناحية المعنوية ولكن فارق الإمكانيات ترجح كفة الفراعنة في المباراتين".



وأضاف عميد لاعبي العالم "أتمنى أن يتحلى لاعبو المنتخب الأول بروح لاعبي المنتخب الأولمبي الذين ظهروا بروح قتالية عالية في مباراة غانا وضمنوا التأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة".