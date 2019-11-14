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رياضة

ديسابر: بيراميدز يواجه تحديا صعبا عقب تغيير المالك ..فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
ديسابر
ديسابر
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ياسمين تيسير
أكد ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز أن مسابقة الدوري الممتاز ليست مقتصرة على الأهلي والزمالك وفريقه فقط خاصة أن هناك فرقا كبرى لديها لاعبون جيدون وعلى مستوى المنافسة.

وأضاف ديسابر في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن بيراميدز يواجه تحديا صعبا خاصة بعد تغيير مالكه وبالتالي تغيير استراتيجيته مشددا على أن المالك الحالي يسعى لبناء النادي بشكل جيد.

وأكمل ديسابر أن مهمته مع الفريق هي تقديم أداء جيد بالإضافة لتحقيق نتائج جيدة، مشددا على أنه من الصعب الحديث حول المنافسة.

وأكمل أن الأهلي والزمالك يمتلكان لاعبين كبارا ولديهم مهارات جيدة.

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