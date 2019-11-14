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مرأة

بالدولار والدرهم.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد في دبي ..صور

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:25 ص
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
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هاجر هانئ
شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها فى دبى.

خطفت ريا أبى راشد الأنظار بإطلالة من اختيار الاستايلست سيدريك حدّاد، مرتدية فستانا أحمر محتشما وذا أكمام طويلة من دار الأزياء العالمية Valentino، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة، وقد بلغ سعر فستان ريا أبى راشد 4980 دولارا.

ونسقت معه كلاتش متوسط الحجم باللون الرمادى من دار الأزياء العالمية 8400 درهم إماراتي.

وأكملت أبى راشد بمجوهرات فخمة من BVLGARI، مرتدية أقراط متوسط الحجم بـ 94,000 درهم إماراتي، وخاتم بلغ 50,000 درهم، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها.
بالدولار والدرهم.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد في دبي ..صور
بالدولار والدرهم.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد في دبي ..صور
بالدولار والدرهم.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد في دبي ..صور
بالدولار والدرهم.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد في دبي ..صور
بالدولار والدرهم.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد في دبي ..صور
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