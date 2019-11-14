بالدولار والدرهم.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد في دبي ..صور

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها فى دبى.





خطفت ريا أبى راشد الأنظار بإطلالة من اختيار الاستايلست سيدريك حدّاد، مرتدية فستانا أحمر محتشما وذا أكمام طويلة من دار الأزياء العالمية Valentino، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة، وقد بلغ سعر فستان ريا أبى راشد 4980 دولارا.





ونسقت معه كلاتش متوسط الحجم باللون الرمادى من دار الأزياء العالمية 8400 درهم إماراتي.



