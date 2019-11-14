أحمد حسن يوجه رسالة لـ الجماهير المصرية والمنتخب الأول

أشاد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بالروح القتالية العالية للاعبي المنتخب الأولمبي التي ظهرت في مباراة غانا، وتحويل التأخر مرتين إلى فوز بثلاثية في مباراة الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ عامًا التي تستضيفها مصر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.





وقال الصقر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى، "الروح القتالية للاعبي المنتخب الأولمبي أبرز ميزة للجيل الحالي عن منتخبات السنوات الأخيرة وهو ما لفت الأنظار في مواجهة غانا"، مشددا على أن لاعبي المنتخب الأول عليهم التحلي بنفس تلك الروح القتالية.





ووجه عميد لاعبي العالم، رسالة للجماهير من أجل مساندة المنتخب الأولمبي حتى يحسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ كما ضمن التأهل لنصف نهائي البطولة.