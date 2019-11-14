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مرأة

طريقة عمل خبز شامي في المنزل بأسهل الخطوات

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:24 ص
خبز شامي
خبز شامي
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هاجر هانئ
خبز شامي من المعجنات التى يفضل تناولها الكثير من الأشخاص فيمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير خبز شامي
3 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة
لبن بودرة
1 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ماء للعجن

طريقة تحضير خبز شامي
* يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح واللبن البودرة
* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتقطع كرات وسط وتترك لتتخمر
* تفرد بالنشابة وتوضع في صينية في فرن ساخن او تقلب على طاسة خبز على النار على الجانبين حتى تمام النضج
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