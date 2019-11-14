طريقة عمل خبز شامي في المنزل بأسهل الخطوات

خبز شامي من المعجنات التى يفضل تناولها الكثير من الأشخاص فيمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير خبز شامي
3 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة
لبن بودرة
1 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ماء للعجن
طريقة تحضير خبز شامي
* يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح واللبن البودرة
* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتقطع كرات وسط وتترك لتتخمر
* تفرد بالنشابة وتوضع في صينية في فرن ساخن او تقلب على طاسة خبز على النار على الجانبين حتى تمام النضج
مقادير خبز شامي
3 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة
لبن بودرة
1 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ماء للعجن
طريقة تحضير خبز شامي
* يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح واللبن البودرة
* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتقطع كرات وسط وتترك لتتخمر
* تفرد بالنشابة وتوضع في صينية في فرن ساخن او تقلب على طاسة خبز على النار على الجانبين حتى تمام النضج