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تعليم

دور الإعلام فى مواجهة الشائعات.. ندوة بجامعة الفيوم

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:54 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الندوة التي عقدتها جامعة الفيوم بعنوان ( دور الإعلام في مواجهة خطر الشائعات) والتي حاضر فيها الدكتور محمد أمين على رئيس تحرير مجلة أكتوبر وأحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور وأيمن عدلي المذيع ومدير تحرير برنامج صباح الخير يا مصر بحضور الدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من السادة عمداء الكليات والأساتذة والعاملين بالجامعة وعدد كبير من الطلاب.

قام الدكتور أحمد جابر بالترحيب بضيوف الجامعة مؤكدًا على أن الهدف من إقامة الندوة هو رفع الوعي لدى أبناء الجامعة من الطلاب بالأخطار التي تهدد الوطن وأن جامعة الفيوم تحمل على عاتقها مسئولية تشكيل وعى طلابها بهدف بناء حائط صد ضد الأفكار المتطرفة والشائعات.

وتناول الدكتور محمد أمين على في كلمته مفهوم الشائعات وأثرها المدمر على بنية وتماسك الدول والمجتمعات مؤكدًا أن حروب الشائعات قد بدأت في وقت مبكر بعد مع نهاية حقبة الحرب الباردة وأن نشر الشائعات الإيجابية والسلبية هو أداة من أدوات الحرب الحديثة ومشيرًا لدور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات.

وأشار أيمن عدلي في دور الإعلام المهم في مواجهة الشائعات من خلال تقديم معلومة صحيحة بواسطة إعلاميين محترفين يتمتعون بالمهنية والمصداقية مشيرًا إلى مدى عنف حروب الشائعات التي تواجهها الدولة المصرية وأن معظم الشائعات تنصب على مشاريع الدولة الكبرى وتهدف إلى النيل من سمعة وشرف القوات المسلحة المصرية.

فيما أكد أحمد أيوب على ضرورة استخدام لغة يستطيع الشباب أن يستوعبها بحيث يتمكن الشباب من تكوين قناعاته الخاصة التي تساعده في فحص وفلترة المضمون الإعلامي المقدم له ليكون حائط صد ضد أي شائعة أو فكر متطرف يستهدف قناعات الشباب ويشكك في قيادته ووطنه.

في نهاية الندوة قام أ.د أحمد جابر بإهداء درع الجامعة لضيوف الندوة تقديرا من إدارة الجامعة لجهودهم المتميزة في نشر الوعي في صفوف شباب الجامعة.
دور الإعلام فى مواجهة الشائعات.. ندوة بجامعة الفيوم
دور الإعلام فى مواجهة الشائعات.. ندوة بجامعة الفيوم
دور الإعلام فى مواجهة الشائعات.. ندوة بجامعة الفيوم
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