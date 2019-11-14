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تعليم

عميد آداب الفيوم يشهد بروفات كورال الكلية: هدفنا اكتشاف المواهب

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:56 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد كلية الآداب جامعة الفيوم ، بروفات طلاب فريق كورال الكلية الذي تم تأسيسه مؤخرا والوحيد من نوعه على مستوى كليات الجامعة، مؤكدا أن هناك جدية من إدارة الكلية لاكتشاف المواهب الفنية عن طريق تدشين مسابقة «فنون»، لاكتشاف إبداعات الطلاب على مستوى الكلية.

واستمع إلى احتياجات فريق كورال الجامعة لزيادة قدراتهم وإكسابهم المزيد من المهارات الفنية.

قال "عبد السلام" للطلاب إن الكلية ليست مكانًا للدراسة فقط والتعليم، ولكن تمارس بها أنشطة بمختلف أنواعها، الرياضية والفنية والإجتماعية والثقافية، مؤكدًا على أن الجامعة تستوعب كل طلابها للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية.
عميد آداب الفيوم يشهد بروفات كورال الكلية: هدفنا اكتشاف المواهب
عميد آداب الفيوم يشهد بروفات كورال الكلية: هدفنا اكتشاف المواهب
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