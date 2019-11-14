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رياضة

موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون والقنوات الناقلة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:32 ص
المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم الخميس مباراة المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة وستذاع عبر قناة "تايم سبورت" بثا أرضيا. 

ويسعى المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، إلى الفوز من أجل حسم صدارة المجموعة الأولى لمواجهة ثاني المجموعة الثانية فى دور الأربعة التى تحدد الفريق المتأهل لأولمبياد طوكيو وفقا للوائح التي تنص على تأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى الأولمبياد.
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