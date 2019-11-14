موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الخميس مباراة المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة وستذاع عبر قناة "تايم سبورت" بثا أرضيا.



