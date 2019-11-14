ننشر صور خسائر حريق عزبة المواسير بإيتاي البارود

حصل موقع "صدى البلد"، على مجموعة من صور التكاتك وجرار زراعى وماكينة رى وعدد من السيارات التى تفحمت إثر حريق خط أنابيب طنطا بقرية المواسير بمركز إيتاي البارود، الذي وقع مساء أمس، الأربعاء، وتسبب فى تفحم ٧ جثث وإصابة ١٥ شخصا بينهم رئيس وحدة الحماية المدنية وأمين شرطة ومجندين.





وتم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى بإيتاي، كما تم نقل المصابين لذات المستشفى وتحويل ٦ من بينهم مصابون بحروق خطيرة لقسم الحروق بمستشفى كفر الدوار.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا من العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بوجود تسرب مواد بترولية بأحد المجاري المائية بنطاق عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني لحماية المكان وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزبة "المواسير - معنيا" مركز إيتاي البارود.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إبلاغ شركة البترول بطنطا وغلق خط أنابيب البترول وتعيين حراسة من مركز الشرطة على المكان المذكور وجار رفع آثار التسريب من ترعة قرعة المواسير بمركز إيتاي البارود، عقب قيام الأهالى بتعبئة البنزين من الترعة.



