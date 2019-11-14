ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول السبب.. مانشستر سيتي يقدم شكوى ضد حكم المباراة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:09 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
ياسمين تيسير
كشفت جريدة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن مفاجأة بشأن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف ضمن مباراة الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأكدت الجريدة، أن مانشستر سيتي تقدم بشكوى رسمية يوم الاثنين الماضي لـ لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي بشأن مايكل أوليفر حكم المباراة.

ومن المقرر أن يدرس مايك دين رئيس لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الشكوي اليوم الخميس، حيث تجتمع اللجنة من أجل مناقشة أداء تقنية الفار حتى الآن.

وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز فريقه ليفربول على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، لكنه ظهر مصابًا عقب نهاية المباراة.
AdvertisementS

موضوعات متعلقة

جوارديولا عن ليفربول: مواجهة أفضل فريق في العالم صعبة

موعد قمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول ومانشستر سيتي| محمد صلاح يقود الريدز للفوز بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل.. نتيجة وملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر سيتي.. أول تعليق من جوارديولا على الهزيمة من ليفربول والتحكيم

انفعال جوارديولا على حكم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ماذا حدث فى البحيرة | جريمة سرقة كادت تحيل قرية بأكملها إلى ركام

الأرصاد الجوية توضح المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار

حلا شيحة تنشر صورة لها.. والجمهور: قمر

ليفربول السبب.. مانشستر سيتي يقدم شكوى ضد حكم المباراة

البترول تكشف تفاصيل انفجار خط بقرية الماسورة بـ البحيرة

تقرير يكشف فضائح عن خالد بن حمد الأخ غير الشقيق لـ أمير قطر | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. شاهد أسما شريف منير في أحدث ظهور لها

شاهد.. كيا أوبتيما 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا

تويوتا كامري وافالون 2020 تحصلان على نسخ دفع رباعي.. صور