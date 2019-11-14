ليفربول السبب.. مانشستر سيتي يقدم شكوى ضد حكم المباراة



ومن المقرر أن يدرس مايك دين رئيس لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الشكوي اليوم الخميس، حيث تجتمع اللجنة من أجل مناقشة أداء تقنية الفار حتى الآن.



وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز فريقه ليفربول على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، لكنه ظهر مصابًا عقب نهاية المباراة.

كشفت جريدة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن مفاجأة بشأن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف ضمن مباراة الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي.وأكدت الجريدة، أن مانشستر سيتي تقدم بشكوى رسمية يوم الاثنين الماضي لـ لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي بشأن مايكل أوليفر حكم المباراة.