محافظ السويس يتفقد الكورنيش القديم واللوحات الجدارية بطريق ناصر

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد اللوحات الجدارية والجمالية بطريق ناصر بحي الأربعين، مقدما الشكر والتقدير للشركة المنفذة للأعمال علي مشاركتها المجتمعية لتطوير المنطقة، مؤكدا سرعة استكمال عمل الأرصفة وتطوير باقي المساحات الخالية بطريق ناصر لتصبح مناطق جمالية بحي الأربعين.





كما تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ومرافقيه من القيادات التنفيذية أعمال تطوير حديقة كورنيش السويس القديم والإنارة العامة والتجميل بشارع بورسعيد وحديقة المدفع ;كمتنفس جديدًا لأهالى السويس بجانب حديقة السوايسة 2 بشارع بورسعيد بحى السويس لتصبح منطقة الخور وكورنيش السويس القديم مسطحا أخضر وشكل جمالى يليق بشعب السويس.





وأكد المحافظ علي حي السويس بتكثيف أعمال النظافة أولا بأول بمنطقة كورنيش السويس القديم ومنع أي إشغالات به وتشغيل المرافق والخدمات بحديقة السوايسة لخدمة رواد الحديقة من أهالي السويس.





وأكد المحافظ أهمية الحفاظ علي ما يتم تطوير من ميادين أو حدائق عامة أو نافورات لأنها ملك للمواطنين، مشددا علي انه ستتم محاسبة من يبعث بهذه الانجازات واعمال التطوير التي تتم علي مستوى الأحياء .



