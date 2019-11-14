حلبية يطمئن على لاعبي المصري المنضمين للمنتخبات مصر وفلسطين وليبيا

أجرى سمير حلبية رئيس النادي المصري والمشرف على الفريق الأول اتصالات هاتفية بلاعبي الفريق الأول المنضمين خلال الفترة الحالية للمنتخبات الوطنية لبلادهم وهم أحمد جمعة المنضم لصفوف المنتخب المصري الأول وكريم العراقي المنضم لصفوف المنتخب المصري الأوليمبي ومحمود وادي المنضم لصفوف المنتخب الفلسطيني ومفتاح طقطق المنضم لصفوف المنتخب الليبي



وخلال اتصالاته نقل حلبية إلى اللاعبين تحيات أعضاء المجلس مؤكدًا اعتزاز مجلس المصري بلاعبيه الدوليين والدور المهم الذي يؤديه كل لاعب منهم في خدمة منتخب بلاده



واشاد حلبية بمجهودات اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال والذي بذل جهدًا كبيرًا في تجهيز هؤلاء اللاعبين ، ومطالبًا جميع اللاعبين ببذل قصارى جهدهم مع منتخباتهم الوطنية والتي تمنح اللاعبين شرفًا لا يضاهيه شرف



وطالب حلبيه إياهم أيضًا بتجهيز أنفسهم لخوض غمار المنافسة في البطولات التي يشارك بها المصري خاصةً بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي يستهل المصري مشواره بدور المجموعات بها بملاقاة نواذيبو الموريتاني في الأول من ديسمبر المقبل.