حازم امام: بيراميدز عرض علي منصب المدير الرياضي للفريق

كشف حازم إمام نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عن إمكانية توليه منصبا في نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.





وأكد حازم إمام في تصريحات لـ قناة "إم بي سي مصر"، أن نادي بيراميدز تقدم له عرضا رسميا من أجل العمل بمنصب المدير الرياضي مشددا أنه لم يصل لاتفاق مع النادي خاصة في ظل انطلاق الموسم الجديد.





وأضاف حازم إمام أن لا يمانع مطلقا الموافقة على العرض ولكنه ينوي السفر لإيطاليا من أجل خوض دورة تدريبية هناك تحت إشراف اتحاد الكرة الإيطالي.



