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فن

تامر عاشور يعلن فسخ خطبته من ملكة جمال الكون دارين حلمي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:43 ص
تامر عاشور وخطيبته
تامر عاشور وخطيبته
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نبيل العدوى
أعلن المطرب تامر عاشور عن انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون، وكتب عاشور عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا : "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق".

كانت علاقة حب جمعت النجم تامر عاشور مع دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط فى الأيام الأولى من شهر سبتمبر الماضى.

تامر يعيش حالة من السعادة والتألق خلال هذه الفترة علي المستويين العملي بنجاح البومه الاخير "أيام" وبدأ تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة مع شركة "ايرث برودكشن المملوكة لسارة الطباخ".
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