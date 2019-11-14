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رياضة

رمانة الميزان.. ديسابر يكشف عن رأيه بـ الشناوي وعبدالله السعيد

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:07 ص
ديسابر
ديسابر
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ياسمين تيسير
كشف ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن رأيه بـ أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق خاصة في ظل ابتعاده عن الملاعب نظرا للاصابة خلال الفترة الحالية.

وأكد ديسابر في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن الشناوي لديه شخصية قوية داخل وخارج الملعب بالإضافة إلى امتلاكه مميزات رائعة و خبرات كبيرة.

وأضاف ديسابر أنه يحب الشناوي للغاية وأن الإصابة هي السبب الرئيسي في ابتعاده عن الملاعب خلال الفترة الحالية. 

وأكمل أن أي حديث يدور حول الشناوي يكون حول امكانياته ومهاراته الرائعة.

وأشاد ديسابر أيضا بـ عبدالله السعيد نجم الفريق والمنتخب مشددا على أنه نجم رائع و بمثابة " رمانة ميزان " فريق بيراميدز.

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