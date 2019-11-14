مقتل شخص وإصابة 3 في إطلاق نار بروسيا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر إطلاق نار بكلية للبناء بمدينة بلاجوفيشتشينسك الواقعة في الشرق الأقصى الروسي.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزارة الصحة الروسية قولها: "فقا المعلومات الأولية، توفي شخص واحد وأصيب ثلاثة جراء إطلاق النار في الكلية"، مشيرة إلى أنه "من بين الضحايا مراهقان والآخر شاب".





وذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية أن المكتب الصحفي لوزارة التعليم والعلوم في مقاطعة "آمور" في الشرق الأقصى الروسي أعلن عن وقوع إطلاق نار بكلية للبناء والإسكان والمرافق البلدية في بلاغوفيشتشينسك.



