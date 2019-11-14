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رياضة

لا تملك بديلا لـ محمد صلاح.. حازم إمام يوجه رسالة لـ حسام البدري

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:17 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه حازم إمام نجم الزمالك، عضو اتحاد الكرة السابق، رسالة لـ حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول بشأن مباريات الفراعنة في الجولة الأولى والثانية في التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الأفريقية 2021.

وأكد حازم إمام في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، أن البدري عليه أن يتعلم من أخطاء الماضي ويدرس أسباب وداع المنتخب لبطولة أمم إفريقيا 2019، مشددا على أن طريقة اللعب بـ 4-2-3-1 يجب أن تتغير لعلاج أزمة صانع الألعاب حيث أنها كانت السبب الرئيسي في اخفاقات المنتخب السابقة.

وأضاف حازم إمام أن المنتخب سيعاني في غياب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب نظرا لعدم وجود بديل لديه نفس الخبرات مشددا أن البدري ليس أمامه سوى حسين الشحات نجم الاهلي أو أحمد زيزو نجم الزمالك حيث رجح فكره البدء بـ حسين الشحات.

وتابع حازم إمام أن محمد مجدي قفشة نجم الأهلي للاعب مميز ولكن تنقصه بعض الخبرات بخلاف عبدالله السعيد نجم بيراميدز الذي يمتلك الخبرات الكبيرة ولكن عامل السن من الممكن ان يؤثر سلبا عليه خلال المباريات الكبرى.
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