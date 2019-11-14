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رياضة

حازم امام يكشف سر غيابه عن الزمالك خلال الفترة الحالية وموعد عودته

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:24 ص
حازم امام
حازم امام
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ياسمين تيسير
كشف حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق، عن سر غيابه عن نادي الزمالك خلال الفترة الماضية خاصة عقب استقالته من اتحاد الكرة.

وأكد حازم إمام في تصريحات لقناة " ام بي سي مصر " أن الزمالك هو بيته الأول والأخير، مشددا انه حتما سيعود للعمل داخل النادي حيث أنه شرف كبير يسعى للوصول إليه.

وأضاف حازم إمام أن حلمه الأكبر هو تولي منصب المدير الفني للفريق، مؤكدا أنه خلال الفترة الحالية لا توجد أي مفاوضات من أجل عودته للعمل داخل النادي. 

وتابع حازم إمام أنه على تواصل دائم مع أمير مرتضي المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.
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