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رياضة

حازم إمام: رمضان صبحي أفضل مني وهذا الثلاثي أرشحه لخوض الأولمبياد

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:39 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أشاد حازم إمام نجم الزمالك السابق بـ الروح القتالية للمنتخب الأوليمبي مؤكدا أنه خلال مباراة مالي لم يكن الأداء على مستوى عال ولكن الروح القتالية حلت محل الأداء بينما في مباراة غانا فإن الأداء والروح كانا على مستوى رائع.

وأضاف حازم إمام في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" أن رمضان صبحي نجم الأهلي والمنتخب الأوليمبي أداؤه تطور بشكل رائع للغاية، بالاضافة إلى كونه قائد داخل الملعب ويمكن الاعتماد عليه مشددا على أن رمضان صبحي سيصبح أفضل منه حيث أنه يمتاز بالقدرة على تطوير أدائه كما أنه أصبح يحرز أهداف مع الأهلي والمنتخب.

وتابع حازم امام أن أحمد فتوح ايضا لاعب رائع وقدم اداء جيد مع المنتخب.

ورشح حازم امام الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول , طارق حامد نجم الزمالك وأحمد حجازي نجم ويست بروميتش للعب مع المنتخب الاوليمبي حال تأهله لـ أولمبياد طوكيو 2020.
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