اخبار الرياضة.. وفاة مهاجم ريال مدريد.. كهربا يقود هجوم المنتخب أمام كينيا.. حازم إمام يكشف سر غيابه عن الزمالك

-وفاة مهاجم ريال مدريد السابق







-كهربا يقود هجوم المنتخب الأول أمام كينيا اليوم ببرج العرب



أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، وفاة مهاجمه السابق، خوسيه لويس فيدالجو فيلوسو، الذي لعب للمرينجي لمدة 4 أعوام من 1965 وحتى 1969، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 82 عامًا.





-ليفربول السبب.. مانشستر سيتي يقدم شكوى ضد حكم المباراة



يواجه المنتخب الأول نظيره الكيني مساء اليوم الخميس في استاد برج العرب في مباراة الجولة الأولى لـ التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.





-النجم الساحلي: ننتظر رد كاف عن تأجيل مباراة الأهلي | فيديو



كشفت جريدة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن مفاجأة بشأن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف ضمن مباراة الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي.





-هل ارتبط عمرو وردة | صورة جديدة لـ نجم منتخب مصر تثير الجدل



أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، أن علاقتهم مع النادي الأهلي المصري طيبة للغاية، مشيرا الى انتظارهم لرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تأجيل المباراة.







-سمير فرج: عضو باتحاد الكرة فاوضني والسعيد للانضمام للأهلي ..فيديو



نشر عمرو وردة لاعب منتخب الوطنى الأول لكرة القدم المحترف بصفوف لاريسا اليونانى صورة تجمعه بإحدى الفتيات عبر حسابه الشخصى" إنستجرام".

كشف أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلي السابق، عن قيام حازم الهواري، عضو اتحاد الكرة السابق، بالتفاوض معه وعبدالله السعيد وقت كان الثنائي بالإسماعيلي من أجل اللعب للأهلي.







نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :