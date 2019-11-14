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رياضة

الزمالك يخوض ودية الأميرية اليوم

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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ملك موسي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو مواجهة فريق الأميرية وديا مساء اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

في الوقت نفسه يلتقي الفريق مع نظيره حرس الحدود يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي.

ويواصل الفريق استعداداته خلال فترة توقف الدوري حاليا استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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