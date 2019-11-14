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فن

لأول مرة.. عرض فيلم السلام عليك يا رسول الله بدار الأوبرا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:53 ص
الفيلم الوثائقي السلام
الفيلم الوثائقي السلام عليك يا رسول الله
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أحمد إبراهيم
تحتفل دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر بالذكرى المولد النبوى الشريف حيث تنظم امسية روحانية متنوعة تأتي ضمن فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى وذلك غدا على المسرح الصغير وتتضمن الفيلم الوثائقي الذي يعرض لأول مرة كاملًا فى مصر " السلام عليك يا رسول الله " إنتاج وإخراج الفنان مجدي إمام ، تصوير أيمن أبو المكارم ، موسيقى عمر خيرت وتعليق صوتي للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ويتناول رحلة نقل المقتنيات الخاصة و المنسوبة للنبى الكريم حتى استقرار بعضها فى مسجد الحسين.

يسبق العرض كلمات قصيرة لكل من الدكتور على جمعة ، الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لدار الإفتاء المصرية ، الدكتور جمال عبد الرحيم الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة ، الى جانب افتتاح معرضًا لمجموعة من الصور الفوتوغرافية للفنان احمد المغربى تتناول مشاهد من الفيلم وعرض لعدد من كتب التراث التى استلهمت منها الأحداث ، كما يتخلل الامسية فقرة للإنشاد الديني وتكريمات لصناع الفيلم الى جانب عدد من الشخصيات التى قدمت الدعم لعرضه كاملًا بمصر لأول مرة .

الفيلم الوثائقى " السلام عليك يا رسول الله " تمت ترجمته الى خمسة لغات هى الانجليزية ، الفرنسية ، الاوردية ، الملايو ، التركية ويعد الاول من سلسلة افلام تحمل اسم الثلاثية المحمدية ينتجها ويخرجها الفنان مجدي إمام .
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