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أخبار العالم

الأمم المتحدة: مصر عملت جاهدة لمنع اندلاع حرب جديدة في غزة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:24 ص
القاهرة
القاهرة
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أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، تأكيده أن مصر عملت مع الأمم المتحدة جاهدة لمنع اندلاع حرب جديدة في غزة.

وقال ملادينوف في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: "عملت مصر مع الأمم المتحدة جاهدة لمنع تصعيد خطير في غزة كان من الممكن أن يؤدي إلى الحرب. الساعات والأيام القادمة ستكون حاسمة. يجب على الجميع إظهار أقصى درجات ضبط النفس والقيام بدورهم لمنع إراقة الدماء.. الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الحروب".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي توصلت إلى تهدئة مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، على أن تبدأ الهدنة صباح اليوم.

وفي وقت سابق بثت حركة الجهاد الفلسطينية، مشاهد لعمليات إطلاق صواريخ على إسرائيل، وقالت إنها أطلقت عشرات القذائف منذ صباح أمس.

ونقلت حركة الجهاد لإسرائيل شروطًا لهدنة في قطاع غزة وشملت الشروط التي حددها القيادي بالحركة زياد النخالة في مقابلة تلفزيونية وقف اغتيال النشطاء والمتظاهرين على حدود غزة، واتخاذ إجراءات لرفع الحصار عن القطاع، بالاضافة لعدم استخدام الرصاص الحي ضد مسيرات العودة.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قال إن تل أبيب قد تشن غزوا بريا لقطاع غزة، وذلك عقب وصف الأمم المتحدة الوضع في غزة بأنه بالغ الخطورة.

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