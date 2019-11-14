خلال 5 ثوان.. بيلا حديد تخرج من النافذة عندما تشعر بالملل

وعبر الفيديو عن إحساسها عندما تشعر بالملل وهى تخرج منتصف جسدها من النافذة، وتألقت بيلا حديد بإطلالة كاجوال ببنطلون أسود، وعليه تيشيرت أزرق مخطط فى أسود، وأكملت إطلالتها بارتداء نظارة شمس سوداء، وحرصت على تسريحة شعر مربوط للخلف ذيل حصان وماسكة بإحدى يديها شعرها.









نشرت بيلا حديد، عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، فيديو جديد لها في أحدث ظهور.علقت بيلا حديد على الفيديو قائلة: "يمكننى أن أصنع لك فيديو قصير عندما أشعر بالملل فى العمل ولكن هذا كل شيء".إليكم أحدث إطلالة لـ بيلا حديد