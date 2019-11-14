تسريبات تكشف عن مواصفات عملاق هواتف هواوي Mate 40

ما أن انتهت شركة عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي "Huawei"، من إطلاق هواتفها الأخيرة من سلسلة Mate، حيث تم إطلاق هاتفي Mate 30 و 30 Pro في 19 سبتمبر من هذا العام، وقامت بطرح Mate 20 بالأسواق في أكتوبر 2018، حتى بدأت في تنفيذ أحدث إصدارات عائلة ميت Mate 40، والتي ستأتي بمواصفات لم تشهدها أجهزتها من قبل.



وبحسب ما ذكره مجلة "expert reviews" البريطانية، سربت بعض المواقع التقنية صورا ومعلومات عن هواتف Mate 40 التي ستطرحها هواوي العام القادم، والتي ستأتي بنسختين من هذه الأجهزة هما Mate 40 و Mate 40 Pro، كلتاهما مزودتان بكاميرا أساسية بـ 4 أو 5 عدسات.



ومن المقرر أن يتم إطلاق نسختين Huawei Mate 40 الجديدة في الأسواق في شهر سبتمبر أو أكتوبر من عام 2020، وتشير التسريبات إلي أن Mate 40 سوف يعمل بنظام التشغيل المملوك لشركة جوجل الأمريكية "Android 10".



وتعد سلسلة Mate من هواوي هي نوع عالي الأداء وعالي السعر، حيث يبدأ سعر هاتف Mate 30 من 700 دولار تقريبًا، ومن المتوقع دفع مبلغ مماثل مقابل Mate 40 و Mate 40 Pro.



ويأتي Huawei Mate 40 بأفضل كاميرا تشهدها الهواتف الذكية، وسيضم الهاتف عدسة بدقة 108 ميجابيكسل، ولها القدرة على التقريب بمقدار 50 X، لتصوير الأشياء التي يصعب رؤيتها، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابيكسل، مزودة بتقنية التعرف على الوجوه.



وسيحصل ميت 40 ستحصل على قلم ذكي بميزات واستخدامات متعددة، مثل هاتف ميت 30 برو المتوافق القلم الذكي M-Pen، شبيه بالقلم الذي تحمله هواتف مثل Samsung Galaxy Note 10، ولكن في سلسلة Mate 40 يجب شراء القلم بشكل منفصل عن الهاتف.



وكما سيأتي الهاتفان بشاشات منحنية تملأ كامل مساحة واجهتهما الأمامية، بدقة عرض 2340X1440 بيكسل، وأحدث معالج من كوالكوم Kirin 1000، و تعمل الهواتف على شبكات الجيل الخامس G5 كهواتف Huawei Mate 30 5G و Mate 30 Pro 5G.