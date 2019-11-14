ها إيه تاني.. محيي إسماعيل: عملت عيد ميلادي بخيار بدل الشمع

حل الفنان محيى إسماعيل ضيفا على راديو "إنيرجي"، وتناول اللقاء المشوار الفني للقيصر، وروايته "المخبول" التي من المنتظر أن يكرم عليها في نيوجيرسي قريبا، والتي تتناول تعقيدات الإنسان التي تناولها في أفلامه، كما تحدث عن فيلم الكنز والمخرج شريف عرفة.



وتناول اللقاء "تريند" (ها في إيه تاني) الذي انتشر مؤخرا على السوشيال ميديا، وكيف استقبل محيى إسماعيل الأمر في الشارع من المعجبين، حيث إنه غير مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، وعدم إدراكه لمفاهيم الـ"كوميكس والقلش". ويعتبر اللقاء هو الأول إذاعيا منذ انطلاق "التريند" الذي وصفه إسماعيل "بالتعويض الرباني".



قال محيي إسماعيل: "ما يميزني هو شخصيتي المنفردة كما يقولون تحدث حتى أراك وهذه هي شخصيتي، مضيفا "أي حد له تاريخ.. أنا التاريخ".



وتابع محيي إسماعيل قائلا: "لقائي مع صلاح جاهين كان في عز نجوميتي وجاهين صدم من أنني رفضت الدور، وصلاح جاهين هو الرجل الثاني بعد عبد الناصر".



وقال محيي إسماعيل: "عمري ما بتعالى على حد وأنا أحسن من الممثلين العالميين"، وأضاف: "أنا داخل السنة دي موسوعة جينيس، كما أن شهادات تكريمي معلقها في السقف عشان تعبت فيها لازم اللي يشوفها يتعب".



وأضاف محيي إسماعيل: "عملت عيد ميلادي بخيار بدل الشمعة عشان مفيش قواعد للتورتة"، وتابع: "علمت نور الشريف ودخلته معهد السينما، وكان نفسى أعمل دور إسكندر الأكبر لأنه لم يخسر أي معركة، وحلمت بدور أحمد زكي في زوجة رجل مهم لأن أبعاد الشخصية كلها كانت ماشية معايا".



وتابع محيي إسماعيل قائلا: "العقد النفسية وكيفية إضافتها على مدار تاريخي الفني كانت لغزا.. كنت مع كل مخرج أشير إلى أن شخصيتي ينقصها شيء ثم أقوم بإضافة العقدة".



وقال محيي إسماعيل: "كتابي المخبول يتضمن 17 عقدة إنسانية، وعلى عكس آخرين لما بيمثلوا دور نفسي معقد يفضل يقول أنا ذاكرت للدور وتعبت جدا، هؤلاء كذابون".



وتابع محيي إسماعيل: "لم أدخل التصنيف كمجنون أو معقد بسبب أدواري.. أنا مبخافش من حاجة.. أنا جاي في رحلة وماشي، وتريند "ها إيه تاني" بالكثافة والجنون ده بفظاعة انا حتى الآن مش مستوعب اللي حصل، في كل مكان الشباب بيوقفوني ويتصوروا معايا ويقولولي ها إيه تاني، على مدار أيام لم أستوعب لماذا يوقفني الجمهور للتصوير.. وحين سألت قالولي افتح النت، وتريند "إيه تاني" رمز للتمرد، حتى أن مخرج قال لي لو اتصرف ملايين الدولارات لتسويق نجم مش هيكون زي التريند ده وجاوبته إنه عطاء ربنا حتى لو متأخر".

