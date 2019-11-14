نمو اقتصاد اليابان 0.2% فى الربع الثالث من العام

أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس، نمو اقتصاد اليابان 0.2 بالمئة على أساس سنوى بين يوليو وسبتمبر، مواصلا توسعه للربع الرابع على التوالى.



كان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز أن ينمو الناتج المحلى الإجمالي 0.8 بالمئة في الربع الثالث من العام. يأتي ذلك عقب نمو معدل بلغ 1.8 بالمئة بين ابريل ويونيو.



ومقارنة مع الربع السابق، نما الاقتصاد 0.1 بالمئة، في حين كان متوسط التوقعات لنمو قدره 0.2 بالمئة، حسبما أظهرته الأرقام الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.



ونما الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد، 0.4 بالمئة وزاد الإنفاق الرأسمالي 0.9 بالمئة، في حين انخفضت الصادرات 0.7 بالمئة.



