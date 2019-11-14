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أخبار البلد

احترس.. مصر تتعرض لموجة برد غداً.. والحرارة تصل 20 درجة في القاهرة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:38 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تبدأ غدًا الجمعة موجة برد وانخفاض في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، وتستمر الموجة حتى منتصف الأسبوع القادم، كما أن الأجواء ستكون خريفية وستسجّل درجات الحرارة خلال فترات الليل حوالي 19 درجة مئوية.

كما يتوقع الخبراء سقوط الأمطار وتشتد بمنطقة سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وستكون الرياح هادئة تمامًا والملاحة البحرية معتدلة، كما أنه من المتوقع أيضا أن نسب الشبورة المائية ستكون مرتفعة.

ومن المنتظر أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، لتشمل أغلب الأنحاء الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتكون غزيرة ورعدية أحياناً وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى

القاهرة 20 30
شبين الكوم 19 30
طنطا 19 30
دمنهور 21 29
الإسكندرية 21 28
بلطيم 20 29
مطروح 15 24
السلوم 15 23
سيوة 15 24
بورسعيد 22 29
دمياط 21 29
الزقازيق 21 32
الاسماعيلية 17 31
السويس 18 31
العريش 16 31
رفح 15 30
رأس سدر 21 30
نخل 17 30
نويبع 24 30
طابا 19 29
كاترين 14 24
الطور 22 31
شرم الشيخ 24 32
الغردقة 22 31
مرسى علم 22 31
الفيوم 19 31
بنى سويف 19 31
المنيا 18 32
أسيوط 15 32
سوهاج 16 33
قنا 17 34
الأقصر 19 34
أسوان 20 34
أبوسمبل 18 33
الوادى الجديد 19 33
شلاتين 20 30
ابو رماد 21 28
حلايب 22 28
رأس حدربة 22 27
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