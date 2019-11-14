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هند النعساني تكشف أهمية مبادرة سفير السياحة.. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:45 ص
صدى البلد
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محمود محسن
قالت الإعلامية هند النعساني إن مقولة التعليم في الصغر كالنقش على الحجر تؤكد أهمية إكساب الأطفال المعلومات منذ نعومة أظافرهم.

وأضافت مقدمة برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الطفل تكون ذاكرته أقوى من الكبار، مشيرة إلى أن المعلومة التي يتلقاها الطفل تثبت بذاكرته فعلى سبيل المثال أن المعلومات التي يتذكرها الإنسان دائما تكون في مرحلة الطفولة.

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن الذاكرة تبدأ في أن تقل تدريجيا كلما تقدم الإنسان في العمر، مؤكدة أن الأطفال بالنسبة للوالدين تربة خصبة، يجب أن يتبعوا أسلوب التربية السليمة معهم.

وأشارت مقدمة برنامج صباح البلد أن وزارتي التعليم والسياحة قد قاما بإطلاق مسابقة في كل المدارس على مستوى الجمهورية تسمى "سفير السياحة"، والهدف منها نشر الوعي السياحي بين الطلاب ويتم تربيته على تلك المناهج.
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