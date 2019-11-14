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اقتصاد

656 جنيها لـ عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 14-11-2019

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، الخميس 14 -11-2019، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 656 جنيهًا بدون مصنعية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الخميس، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سعر الذهب عيار 21
سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 656 جنيهًا للجرام من دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 24
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم "الخميس" 14 نوفمبر 2019، سجل 750 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18
أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، اليوم "الخميس" الموافق 14 نوفمبر 2019، بلغ 562 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14
أما عن سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم "الخميس" 14 - 11 - 2019، فقد سجل 437 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي
أما عن سعر الذهب العالمي، اليوم "الخميس" الموافق 14 نوفمبر 2019، فقد سجل 23316 جنيهًا للأوقية.

سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم "الخميس" الموافق 14 نوفمبر 2019، 5248 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعة
وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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