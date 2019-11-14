وساطة مصرية تحقق التهدئة في غزة والكونجرس يبدأ أولى جلساته العلنية لعزل ترامب.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

24 شهيدًا فلسطينيًا في غزة منذ بدء التصعيد

البرلمان التونسي ينتخب راشد الغنوشي رئيسًا له

واشنطن تقرر الإبقاء على 600 عسكري أمريكي في سوريا

المحكمة الدستورية في بوليفيا تؤيد تعيين جانين آنيز رئيسة مؤقتة للبلاد





أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم موافقة إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة على طلب مصري لوقف إطلاق النار، واهتمت بانتخاب البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسًا له، كما تابعت أول جلسة علنية في مجلس النواب الأمريكي ضمن إجراءات مساءلة وعزل الرئيس دونالد ترامب.





في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "البيان" أن أنه تمت الموافقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة على طلب مصري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال مصعب البريم الناطق باسم حركة الجهاد إن الاتفاق ينص على موافقة إسرائيل على شروط الحركة وأبرزها "وقف الاغتيالات وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة".





وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة استمر أمس مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وإطلاق صواريخ على إسرائيل، حيث قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أمس، إن إسرائيل تجري استعدادات من أجل توسيع الهجوم العسكري على غزة «بما ذلك اجتياح القطاع»، بينما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة «الجهاد» في غزة بتسديد المزيد من الضربات لها، إذا لم تكف عن إطلاق الصواريخ، بينما بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين 24، منذ فجر أول من أمس.





وأبرزت صحيفة "الخليج" انتخاب البرلمان التونسي ، أمس الأربعاء، في أولى جلسات انعقاده، زعيم حركة النهضة «الإخوانية» راشد الغنوشي رئيسًا له، فيما أكدت مصادر مطلعة على مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، وجود أسماء ست شخصيات مرشحة بقوة لرئاسة الحكومة الجديدة أغلبها من المستقلين. وأفرزت عملية عدّ الأصوات انتخاب الغنوشي رئيسًا للبرلمان ب123 صوتًا، إثر اتفاق مع الحزب الثاني «قلب تونس»، وفق ما أفادت به مصادر من داخل الحزب. وسادت حالة من البلبلة الجلسة الأولى للبرلمان، أمس، بسبب طريقة أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد، وشهدت الجلسة احتجاجات وتحذيرات من الوقوع في مطبات سياسية وعلى رأسها إقرار ميزانية الدولة للعام المقبل.





وأفادت صحيفة "الاتحاد" بأن موجة من الاحتجاجات الجديدة تسببت في إغلاق طرق رئيسية في أنحاء لبنان، أمس، بعدما أغضب الرئيس ميشال عون المتظاهرين بتصريحات حثّ فيها على إنهاء المظاهرات المناهضة لفساد النخبة الحاكمة. وقال عون في وقت متأخر من مساء أمس الأول خلال لقاء تلفزيوني: «إن لبنان يواجه (نكبة) إذا لم يعد المحتجون إلى ديارهم»، وهو ما أشعل موجة جديدة من المظاهرات لقي خلالها أحد المحتجين حتفه بالرصاص بعد احتكاك مع جنود لبنانيين قرب بيروت.





وبحسب موقع "24" الإخباري، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأربعاء، إن "انسحاب الجيش الأمريكي من منطقة كوباني في شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية قد يستغرق "أسبوعًا آخر أو نحو ذلك" كي يكتمل، بينما يعيد الجيش الأمريكي تمركز قواته في سوريا ويخفضها. وقال إسبر إنه "لدى اكتمال الانسحاب الجزئي فسيظل للجيش الأمريكي نحو 600 جندي في سوريا انخفاضًا من نحو ألف قبل أمر ترامب بالانسحاب الشهر الماضي".





دوليًا، ذكرت "الخليج" أن مجلس النواب الأمريكي افتتح أمس سلسلة جلسات تاريخية علنية، في إطار التحقيق المتعلق بإمكان عزل الرئيس دونالد ترامب، الذي يتهمه الديمقراطيون باستغلال السلطة. وأكد الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، أن الجلسات ينبغي أن تجري من دون «ضغينة» ولا «تأخير»، وتساءل عما إذا كان الرئيس الجمهوري قد قام «بدعوة أوكرانيا إلى التدخل في انتخاباتنا»، وما إذا كان قد قام ب«استغلال سلطته»، مضيفًا أن «المسألة بهذه البساطة والفظاعة»، وذلك في بداية جلسة استجواب السفير الأمريكي الموقت في كييف نوليام تايلور، والمسؤول المتخصص في شؤون أوكرانيا في الخارجية الأمريكية جورج كنت، ولورا كوبر المكلفة بشؤون روسيا وأوكرانيا وأوروبا الوسطى بالدفاع الأمريكية، وديفيد هال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.





ونقلت "البيان" عن رئيس المجلس الأوروبي المنتهية ولايته دونالد توسك تحذيره أمس الأربعاء بريطانيا بأن نفوذها الدولي سيتراجع بعد بريكست، وبأنها لن تكون قادرة على منافسة القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. وقال توسك إن مؤيدي بريكست واهمون إن اعتقدوا أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيعيد لبلادهم نفوذها على الساحة الدولية، معتبرا أن بريكست يشكل "النهاية الحقيقية للإمبراطورية البريطانية".





وأبرزت "الوطن" تأييد المحكمة الدستورية في بوليفيا تعيين جانين آنيز رئيسة مؤقتة للبلاد لتملأ الفراغ في السطة الذي خلفه إيفو موراليس. وجاء بيان عن المحكمة ليدعم تعيين آنيز البالغة 52 عاما بعد أن فشلت جلسة تأكيد تعيينها في الكونجرس في تأمين النصاب القانوني.



