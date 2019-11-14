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أخبار العالم

القائمة العربية المشتركة تفضح نتنياهو.. يحارب غزة لتشكيل حكومة إسرائيل

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:22 ص
القائمة العربية المشتركة
القائمة العربية المشتركة تفضح نتنياهو
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سمر صالح
أدانت القائمة المشتركة استمرار العدوان على غزة، لذي تسبب في استشهاد 34 فلسطينيا في القطاع، معتبرةً أن العدوان يمثل حاجة سياسية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتمكن من تشكيل حكومة إسرائيل بعد فشله مرتين في تشكيل الحكومة.

واعتبرت القائمة المشتركة عملية الاغتيال، واستمرار العدوان على غزة، إلى جانب عكسهما للذهنية الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، فإنهما يعكسان حاجة سياسية لنتنياهو، الذي يسعى من خلالهما المحافظة على فرصته بتشكيل حكومة.

وأكدت القائمة المشتركة أن اصطفاف جميع الأحزاب السياسية الإسرائيلية في الكنيست، يعكس الاصطفاف والإجماع الأعمى حول الحجج الأمنية، ويمنع أي نقاش سياسي وانتقادات تجاه المؤسسة الأمنية.

كما اعتبرت أن جذر المشكلة هو الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 13 عامًا، وحرمان أهل قطاع غزة من أبسط حقوقهم الإنسانية.

ودعت القائمة المشتركة، بناءً على ذلك، إلى فك الحصار فورًا والبدء بعملية تفاوض سياسية تنهي الاحتلال والحصار في الأراضي المحتلة عام 1967، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
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