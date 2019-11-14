بعد تغريدة تركي آل الشيخ.. راشد الماجد مطلوب على جوجل السعودية

تصدَّر الفنان راشد الماجد مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية إثر التغريدة التي كتبها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.





وكان تركي آل الشيخ أعلن عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سيغلق جواله يوم الجمعة بعد المقبل، الموافق 22 نوفمبر، بسبب تذاكر حفلة الفنان راشد الماجد في موسم الرياض، حيث ينتظر أن يحيى راشد الماجد حفل ليلة السندباد.



