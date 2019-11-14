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رئيس مؤتمر التدريب والتنمية الإدارية يكشف أهمية التحول الرقمي.. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور حلمي سلام رئيس مؤتمر العربي الدولى الخامس والعشرين للتدريب والتنمية الإدارية أن فكرة المؤتمر ليست جديدة مؤكدا أن بداية هذا المؤتمر كانت في عام 1987أي أكثر من 25 سنة ولكنه تعطل في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث العربية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف -خلال تصريحات له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد- إننا أدركنا الآن ومنذ أكثر من 25 سنة أن الموارد البشرية هي عنصر النجاح الأساسي فكثير من الدول لديها الموارد ولكنها لم تنجح بينما هناك دول صغيرة بآسيا ليس لديها موارد طبيعية ولديها فقط المورد البشرى وهو الذي لا ينضب.

وتابع أنه قد حدث تحول وتقدم كبير ففي الماضي كان من الصعب إقناع الناس بأهمية العنصر البشرى والتدريب أما الآن نحن لسنا فى جاجة إلى إقناع فبدون الجهد البشرى لا يوجد تقدم.

وأشار إلى أن المشكلة الوحيدة للتحول الرقمي هو العقلية القديمة المتصادمة مع التطورات الحديثة.
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