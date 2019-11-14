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أخبار العالم

اتهامات لـ طالبان.. اعتداء بسيارة مفخخة بأفغانستان يسفر عن مقتل 12 شخصًا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:32 ص
الأمن الأفغاني
الأمن الأفغاني
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محمد علي
قتلى يوميًا في أفغانستان بسبب الحالة المضطربة التي تشهدها البلاد في معاركها مع حركة طالبان التي تستهدف الجميع وتقوم بعمليات إرهابية مستمرة، وفي هذا أعلنت السلطات الأفغانية أن اعتداءً بسيارة مفخخة في كابل أسفر عن مقتل 12 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال، وجرح عشرين آخرين بينهم أربعة أجانب كانوا هدف الهجوم، وفق ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، إن الاعتداء الذي نُفِّذ بواسطة حافلة صغيرة مفخخة بالمتفجرات استهدف سيارة رباعية الدفع تابعة لشركة أمنية أجنبية تحمل اسم غاردا - وورلد.

صرح وزير الداخلية بالوكالة مسعود أندارابي بأن أحد القتلى كان تلميذًا في الـ13 من العمر في طريقه إلى مدرسته. وأضاف: يجب على أعداء شعبنا أن يعلموا أن شعبنا مصمم على السلام، ولا شيء يمكن أن يوقفه عن تحقيق السلام.

وذكر مصدر في وزارة الداخلية أن انتحاريًا كان في الشاحنة، وقام بتفجيرها. ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع في ساعة ازدحام. وتنشط حركة طالبان وتنظيم داعش في المدينة.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس أشرف غني، أنّ السلطات ستفرج عن ثلاثة سجناء من كبار قادة حركة طالبان في صفقة تبادل على ما يبدو مع أستاذين جامعيين أجنبيين تحتجزهما الحركة منذ 2016.

وبين السجناء الثلاثة أنس حقاني الموقوف منذ عام 2014، وهو ابن مؤسس شبكة جلال الدين حقاني المسؤولة عن العديد من الهجمات على كابل وعلى قوات الحلف الأطلسي.

والسجينان الآخران هما حاج ملي خان الذي يُعتقد أنه عم قائد حركة حقاني سراج الدين حقاني، وعبد الرشيد الذي يقال إنه شقيق محمد نابي عمري عضو المكتب السياسي لـ«طالبان» في قطر.
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