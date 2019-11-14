السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ وذلك نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٥ دقيقة





ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط لمدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان لمدة ٤٠ دقيقة





ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٥ دقيقة





رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٠ دقيقة



