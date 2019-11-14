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أخبار البلد

السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:33 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
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أحمد أبوشوشة
أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ وذلك نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٥ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-
- القاهرة / أسيوط لمدة ٤٠ دقيقة
- أسيوط / أسوان لمدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٠ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
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