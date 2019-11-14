الكويت تكشف عن حجم مساهماتها الطوعية للأمم المتحدة

وأضاف أن ذلك سيساهم في معالجة أوجه القصور والتصدي لمعوقات التنفيذ التي تواجهها الدول النامية وتهيئة الأرضية الإنمائية المناسبة لها تنفيذا للإعلان السياسي الصادر عن قمة التنمية المستدامة لعام 2019 الذي جددنا به العزم لبذل كل ما بوسعنا من جهود لتعزيز مسيرة التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها بحلول عام 2030".

وفق ما ذكرت وسائل إعلام كويتية، فقد كشفت السلطات المعنية عن حجم مساهمتها الطوعية للأمم المتحدة لعام 2020 لعدد من وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة.ووصلت مساهمات الكويت إلى 6.4 مليون دولار أمريكي، مجددة التزامها بمواصلة دعمها للأنشطة الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة.جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي ضاري الفارس في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية مساء أمس الأربعاء.وقال الفارس "بعد مرور 4 سنوات على اعتمادنا جدول أعمال التنمية المستدامة أصبحنا على يقين بأن الطريق لا يزال طويلا نتيجة بطء التقدم المحرز خلال تلك السنوات، حيث إن هناك العديد من الدروس المستفادة التي يمكن الاسترشاد بها مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص الجديدة المستمدة من التقدم العلمي والتكنولوجيا والابتكار".