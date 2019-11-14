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فن

فايا يونان: سعيدة بمشاركتي فى مهرجان الموسيقى.. وشعور مختلف الغناء بالأوبرا المصرية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:28 ص
فايا يونان ومحررة
فايا يونان ومحررة صدى البلد
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آيه عاطف
شاركت الفنانة فايا يونان في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28، التي اختتمت منذ يومين، وأحيت النجمة السورية إحدى حفلات المهرجان.

وكشفت فايا يونان في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن كواليس مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية وقالت: "دائمًا ما أسمع عن المهرجان وهذه هي أول مشاركة رسمية لي به، لكنني غنيت من قبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وأنا متحمسة جدا، دائمًا يكون الشعور بأول مرة لأي شيء مختلفا، بالإضافة إلى أنني أعرف كيف سيكون الجمهور المصري رائعا".

وحول فكرة مشاركتها في الحفل مع مطربين شباب، قالت فايا يونان: "أنا أحب كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي كثيرًا، أصواتهم تعكس وجوه مصر الشابة الجميلة التي تعطي أحلى صورة، وأحببت فكرة أن جميعنا فنانين شباب، وأننا نقوم بخلط الأغاني التراثية بأعمالنا الخاصة، فهنالك عوامل مشتركة بيننا".

وعن رأيها في دمج المهرجان للفنانين الشباب بالمطربين الكبار، صرحت فايا يونان: "هذا هو التوازن، فكرة دعم الفنانين الشباب بجانب الفنانين الكبار، هذه هي الموازنة التي استطاع مهرجان الموسيقى العربية تحقيقها، وفي رأيي لا بد وأن يدعم أي مهرجان في أي بلد المواهب الشابة".

وعما أضافه مهرجان الموسيقى العربية إليها، اختتمت فايا يونان تصريحاتها قائلة: "أولًا الذكريات الجميلة التي ستبقى خالدة في بالي دائمًا، كما أن مهرجان الموسيقى العربية عريق وأنا أكون دائمًا سعيدة عند مشاركتي في مهرجانات كبرى، وبالتأكيد المهرجان سيضيف لي الكثير، أي حفلة تضيف لي فماذا إن كانت حفلة بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية".
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