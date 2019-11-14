10200 جنيه لطن عز.. اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 14 -11-2019

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 14 -11-2019 .. ينشر " صدى البلد " أسعار الحديد والأسمنت ومتابعتها بشكل يومي ومستمر لحركة الأسعار بسوق مواد البناء وكافة السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.



أسعار الحديد والأسمنت اليوم 14/ 11/ 2019



أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس



وتشهد أسعار الحديد والأسمنت اليوم تباينا ملحوظا بعد الانخفاض الرابع على التوالى والذي شهدته ولأول مرة منذ تحرير أسعار الصرف خلال 3 اعوام الماضية وتكسر حاجز أقل من 10 آلاف جنيه.



أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس

كما يشهد سوق مواد البناء الحديد والأسمنت تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق



وأسعار مواد البناء اليوم كالتالى:

وسجل متوسط سعر الحديد اليوم للمستهلك

حديد عز 10200

الجيوشي 10100

العتال 10100

عطية 10150

سرحان 10100

المصريين 10100

المراكبي 10100

الكومي 10000

المعادي 10000



وعلى مستوى آخر، تباينت أسعار الأسمنت بالأسواق وسجل متوسط طن الأسمنت من ٧٥٠ : ٨٠٠ جنيه للطن.