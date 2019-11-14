10200 جنيه لطن عز.. اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 14 -11-2019

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 14 -11-2019 .. ينشر " صدى البلد " أسعار الحديد والأسمنت ومتابعتها بشكل يومي ومستمر لحركة الأسعار بسوق مواد البناء وكافة السلع وباقي القطاعات الأخرى التي تهم وتشغل اهتمامات كل المصريين.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم 14/ 11/ 2019
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس
وتشهد أسعار الحديد والأسمنت اليوم تباينا ملحوظا بعد الانخفاض الرابع على التوالى والذي شهدته ولأول مرة منذ تحرير أسعار الصرف خلال 3 اعوام الماضية وتكسر حاجز أقل من 10 آلاف جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس
كما يشهد سوق مواد البناء الحديد والأسمنت تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق
وأسعار مواد البناء اليوم كالتالى:
وسجل متوسط سعر الحديد اليوم للمستهلك
حديد عز 10200
الجيوشي 10100
العتال 10100
عطية 10150
سرحان 10100
المصريين 10100
المراكبي 10100
الكومي 10000
المعادي 10000
وعلى مستوى آخر، تباينت أسعار الأسمنت بالأسواق وسجل متوسط طن الأسمنت من ٧٥٠ : ٨٠٠ جنيه للطن.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم 14/ 11/ 2019
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس
وتشهد أسعار الحديد والأسمنت اليوم تباينا ملحوظا بعد الانخفاض الرابع على التوالى والذي شهدته ولأول مرة منذ تحرير أسعار الصرف خلال 3 اعوام الماضية وتكسر حاجز أقل من 10 آلاف جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس
كما يشهد سوق مواد البناء الحديد والأسمنت تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق
وأسعار مواد البناء اليوم كالتالى:
وسجل متوسط سعر الحديد اليوم للمستهلك
حديد عز 10200
الجيوشي 10100
العتال 10100
عطية 10150
سرحان 10100
المصريين 10100
المراكبي 10100
الكومي 10000
المعادي 10000
وعلى مستوى آخر، تباينت أسعار الأسمنت بالأسواق وسجل متوسط طن الأسمنت من ٧٥٠ : ٨٠٠ جنيه للطن.